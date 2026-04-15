Esercito Iran ' se prosegue il blocco Usa noi bloccheremo Mar Rosso

L'esercito iraniano ha annunciato che, in risposta a un eventuale prolungamento del blocco navale statunitense, adotterà misure per bloccare il Mar Rosso. La minaccia arriva dopo le tensioni tra le due parti riguardo alle attività militari e alle restrizioni marittime nella regione. Finora non ci sono stati sviluppi concreti, ma la dichiarazione evidenzia l'intenzione di rafforzare la propria presenza e controllo in aree strategiche.

L'esercito iraniano avverte che bloccherà il Mar Rosso se il blocco navale statunitense dovesse continuare. Inoltre, i militari di Teheran hanno sottolineato che il blocco navale Usa porterà alla rottura del cessate il fuoco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esercito Iran, 'se prosegue il blocco Usa, noi bloccheremo Mar Rosso Notizie correlate Leggi anche: Houthi, asso nella manica o azzardo? Perché l’Iran lascia in panchina i ribelli yemeniti. I rischi di un blocco nel Mar Rosso 30 petroliere verso il Mar Rosso: rischio Houthi e bloccoUna flottiglia di super petroliere sta navigando verso la costa del Mar Rosso per raggiungere il porto di Yanbu in Arabia Saudita. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Guerra Israele-Iran, le feste non danno tregua: tre giorni di escalation continua tra missili, raid ed ultimatum; Iran. ‘La missione più audace di sempre’, il salvataggio del pilota Usa. Ma Teheran punta sul logoramento; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Gli Stati Uniti avviano il blocco dei porti iraniani, ma prosegue il dialogo. Iran: «Se prosegue il blocco Usa, bloccheremo Mar Rosso». Pentagono invia altri 10mila soldatiL’esercito statunitense afferma di aver completamente bloccato gli scambi commerciali da e verso l’Iran via mare attraverso un blocco navale ... ilsole24ore.com Giornata dell’esercito in Iran: la parata mentre il regime discute con UsaTeheran, 18 apr. (askanews) – Una parata militare con gli ultimi ritrovati dell’arte bellica made in Iran: droni, missili e sistemi di difesa aerea sfilano a Teheran di fronte alla tribuna del ... affaritaliani.it L’esercito statunitense afferma di aver completamente bloccato gli scambi commerciali da e verso l’Iran via mare attraverso un blocco navale - facebook.com facebook