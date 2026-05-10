Usa Follini | Dagli ayatollah al Papa la guerra di religione di Trump
Un articolo analizza le dichiarazioni di un commentatore politico che definisce la strategia del presidente degli Stati Uniti come una vera e propria guerra di religione. Viene evidenziato come la narrazione si sviluppi attraverso confronti tra figure di rilievo religioso e politico, sottolineando un impegno costante del leader americano in questa direzione. La discussione si concentra sui modi in cui vengono rappresentati gli atteggiamenti e le azioni del presidente nel contesto delle sue posizioni religiose e politiche.
(Adnkronos) – "E’ una vera e propria guerra di religione, quella a cui il presidente americano si sta dedicando con incoerente assiduità. Una guerra rivolta contro l’Iran degli ayatollah sciiti, ovviamente. Ma anche contro il Papa e la Chiesa cattolica, come si evince dalla sua insistenza polemica verso Leone XIV, colpevole ai suoi occhi di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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