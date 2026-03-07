Guerra in Iran | attaccata base Usa nel Bahrein Trump | Affondate 42 navi di Teheran Ayatollah fondamentalisti | Subito Guida suprema

L'Iran ha lanciato un attacco missilistico contro la base statunitense di Juffair, nel Bahrein, utilizzando missili guidati ad alta precisione, secondo fonti dei Guardiani della Rivoluzione iraniani riportate dall’agenzia Fars. In risposta, l’ex presidente statunitense ha dichiarato di voler affondare 42 navi di Teheran. Nel frattempo, un leader fondamentalista iraniano ha richiesto la nomina di una nuova Guida suprema.

WASHINGTON – L’Iran ha colpito la base navale statunitense di Juffair, nel Bahrein, con dei missili guidati ad alta precisione: è quanto riporta l’agenzia di stampa iraniana Fars citando fonti dei Guardiani della Rivoluzione (pasdaran) iraniani. L’Iran ha annunciato di voler sospendere gli attacchi contro i Paesi vicini, ma di voler continuare a colpire le basi statunitensi in Medio Oriente e Israele. GUIDA SUPREMA – Due religiosi fondamentalisti e grandi ayatollah, Nasser Makarem Shirazi e Hossein Nouri Hamedani, in dichiarazioni separate, hanno esortato l’Assemblea degli Esperti dell’Iran, un organo ecclesiastico incaricato di scegliere la nuova Guida suprema, ad accelerare il processo di selezione di un leader per organizzare al meglio gli affari del Paese, una settimana dopo la morte di Ali Khamenei nei raid israelo-americani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Trump: “Nuovi attacchi contro l’Iran”. Teheran apre lo stretto di Hormuz: “Colpiremo solo le navi di Usa e Israele”. Nuova Guida suprema entro 24 oreTrump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo.

Trump: "Distrutta la marina iraniana". Affondate dagli Usa 42 naviIl presidente americano Donald Trump ha reso noto che l'esercito americano ha affondato 42 navi della marina iraniana negli ultimi tre giorni.

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Temi più discussi: Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 2 marzo; Meloni non preavvisata. Colpita base italiana in Kuwait. Attacchi dell’Iran non giustificabili; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti.

Iran: Attaccata base Usa in Bahrain. Nuova esplosione a Dubai. Conto alla rovescia per scelta nuova Guida SupremaI Guardiani della rivoluzione hanno detto di aver agito in Bahrain in risposta all'attacco degli americani all'impianto di desalinizzazione di Qeshm ... adnkronos.com

Trump: Abbiamo fatto un favore al mo...I pasdaran continuano a bersagliare i Paesi del Golfo. Riad avverte la Repubblica islamica: Eviti errori di valutazione. Massiccio attacco delle Idf contro infrastrutture del regime: Coinvolti 80 c ... msn.com

