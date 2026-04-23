La crescente tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran ha portato a proposte di escludere Teheran dalla partecipazione ai prossimi Mondiali di calcio negli Stati Uniti. Un inviato speciale dell’amministrazione americana ha avanzato questa ipotesi, suggerendo di ripescare l’Italia come possibile sostituta. Tuttavia, le autorità iraniane hanno manifestato fermezza nel mantenere la loro presenza nel torneo, frenando le possibilità di esclusione.

Sembra incredibile, eppure la guerra tra Stati Uniti e Iran rischia di avere ripercussioni anche sui Mondiali di calcio che si disputeranno proprio negli USA. Da tempo le autorità sportive di Teheran chiedono di far disputare le partite della propria nazionale, già qualificata, in territorio neutro, a causa dei timori per la sicurezza degli atleti. Una richiesta che, per ragioni organizzative e logistiche, è già stata respinta dai vertici della FIFA, dando vita a uno scontro dialettico tra Stati Uniti e Iran sulla massima competizione calcistica. Paradossalmente, a beneficiare di un’eventuale esclusione dell’Iran potrebbe essere la nazionale italiana che, pur non essendosi qualificata, viene indicata da molti come la principale candidata a un possibile ripescaggio.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dalla guerra contro l’Iran, conseguenze sui mondiali di calcio negli Usa: l’inviato speciale di Trump propone di escludere Teheran ripescando l’Italia. Ma gli ayatollah frenano

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