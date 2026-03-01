Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco militare congiunto contro l’Iran, confermando la morte di Khamenei. L’Iran ha risposto con azioni di rappresaglia, mentre si registrano ripercussioni sui mercati internazionali. La situazione ha suscitato attenzione a livello globale, con l’obiettivo di monitorare eventuali sviluppi futuri.

Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Offensiva militare congiunta di Stati Uniti e Israele sull’Iran, conferma della morte di Khamenei, risposta iraniana e impatti economici globali Alle sette del mattino del 28 febbraio, ora italiana, una coalizione militare tra Stati Uniti e Israele ha lanciato un massiccio attacco contro l’Iran, colpendo centinaia di obiettivi militari e strategici in diverse città tra cui Teheran, Isfahan e Minab. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Attacco USA-Israele all’Iran, morte di Khamenei e risposta iraniana

Leggi anche: Cipro sotto attacco dei missili iraniani, Londra: «Allerta per le basi militari Gb». Il governo locale nega

Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. Il messaggio della moglie dell’ex giocatore dell’InterMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...

Pakistan: Mob Storms US Consulate in Karachi After Khamenei's Death, 8 Killed | Firstpost LIVE |N18G

Tutto quello che riguarda Israele

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza; Attacco all’Iran: in cosa consiste l’operazione Ruggito del leone di Israele.

Iran, attacco Israele-USA in direttaLa diretta dell'attacco di Usa a Israele all'Iran: Teheran ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei e in risposta ha lanciato missili sulle basi ... fanpage.it

Usa-Israele, attacco all'Iran. Teheran conferma la morte di Khamenei. Trump: popolo si riprenda il PaeseLe Forze di difesa israeliane hanno affermato che negli ultimi minuti le sirene hanno suonato in tutto il Paese, «con un'istruzione anticipata di allerta inviata direttamente ai dispositivi cellulari ... corriereadriatico.it

Per capire perché gli Stati Uniti e Israele stanno attaccando e tentando di soggiogare l'Iran: il discorso del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, pronunciato all'inizio di febbraio al 16° Forum di Al Jazeera tenutosi a Doha: È un privilegio rivolgermi a vo - facebook.com facebook

Israele bombarda Teheran, sirene a Tel Aviv. Ritorsione dell'Iran nel Golfo: colpito l'aeroporto di Dubai e il porto in Oman x.com