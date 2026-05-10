Usa a Nashville va in scena la tradizionale sfilata dei foxhound con i cavalli da corsa
A Nashville, nel Tennessee, si è tenuta la tradizionale sfilata dei foxhound, una razza di cani da caccia addestrata per accompagnare i cavalli durante le corse. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e ha visto la presenza di diversi esemplari di foxhound, che hanno sfilato lungo le strade della città. L'evento si ripete ogni anno e richiama appassionati e addetti ai lavori del settore.
A Nashville, nel Tennessee, è andata in scena la tradizionale sfilata dei foxhound, una razza di cani da caccia appositamente addestrata per correre al fianco di cavalli e cacciatori. Oltre 20 cani hanno fatto il loro ingresso in occasione dell’Iroquois Steeplechase, una delle principali corse di cavalli americane, con un montepremi totale di 730.000 dollari, che si svolge su un percorso in erba con ostacoli inaugurato nel 1941. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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