Usa a Nashville va in scena la tradizionale sfilata dei foxhound con i cavalli da corsa

A Nashville, nel Tennessee, si è tenuta la tradizionale sfilata dei foxhound, una razza di cani da caccia addestrata per accompagnare i cavalli durante le corse. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e ha visto la presenza di diversi esemplari di foxhound, che hanno sfilato lungo le strade della città. L'evento si ripete ogni anno e richiama appassionati e addetti ai lavori del settore.

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