Il Carnevale dei cavalli ha attirato molte famiglie nel parco, dove bambini e adulti hanno partecipato alla sfilata in maschera. La manifestazione si è svolta al maneggio del Centro Ippico Santa Maria delle Selve, nel cuore di Monza, e ha visto protagonisti i cavalli e i loro fantini. La passeggiata ha coinvolto numerosi partecipanti, creando un’atmosfera vivace e colorata nel pomeriggio di ieri. La festa continua con altre attività previste nel programma.

Al via ieri pomeriggio l’ormai tradizionale sfilata del Carnevale dei cavalli. Protagonisti: quadrupedi e fantini del Centro Ippico Santa Maria delle Selve, con sede nel Parco di Monza, viale Casalta. Da lì, ieri alle 14.30 è partita la sfilata di una decina di pony e cavalli, con una trentina di partecipanti, tra fantini e genitori al seguito, tutti mascherati. Spazio alla fantasia, tra maghi, streghe, Napoleone. Un elegante gentleman vestito come re Umberto rimanda alla fine dell’800, quando Villa e Parco erano la dimora reale estiva. Accanto a lui Cleopatra procede intrigante. Wenonah la principessa Sioux conduce il suo destriero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Carnevale a Gerenzano: sfilata in maschera, festa dell’Oratorio e magia per tutta la comunità.Il Carnevale a Gerenzano si svolgerà sabato 21 febbraio 2026, portando in piazza una sfilata di maschere colorate e musica dal vivo.

Fermo e Porto San Giorgio in festa: martedì la sfilata del Carnevale Baraonda con Lu Cucà e Re Carnevale.Il Carnevale Baraonda, che coinvolge le città di Fermo e Porto San Giorgio, si svolge questa settimana a causa delle celebrazioni in corso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ultima festa, il Carnevale dei cavalli. Al maneggio nel cuore del parco la sfilata in maschera con i bambini; Pioggia e neve a bassa quota, l'ultima festa di Carnevale sarà bagnata: maltempo e acqua alta a Venezia. Le previsioni; L’ultima festa prima della chiusura. Emozioni forti al rione storico; Domenica 22 febbraio, la terza e ultima sfilata del Carnevale pistoiese in piazza della Resistenza.

Putignano, L’ultima corrida trionfa alla 632ª edizione del CarnevaleA chiudere ufficialmente la 632ª edizione, il rito della Campana dei Maccheroni, a cura dell’Associazione La Zizzania, con l’ultima grande scorpacciata collettiva di pasta al sugo di carne, vino, ... giornaledipuglia.com

L’ultima festa prima della chiusura. Emozioni forti al rione storicoPrevista un’altra doppia serata oggi e domani dopo il corso: cucine aperte dalle 19 in piazza Santa Maria ... msn.com

L'ultima festa PushPop!Party è andata così L'album completo lo trovi su fb Aspettando di tornare al @wishlistclub il 20 marzo ci vediamo con BORGHETTA STILE 90's party il 27 febbraio al @csoalastrada Stasera invece passate a trovarci al @_tricktrack_ a - facebook.com facebook