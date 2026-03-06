Va in scena 2 Cities 4 Run | una corsa per tutti

Si svolge la manifestazione 2 Cities 4 Run, una corsa che coinvolge due città e quattro percorsi diversi. La gara si svolge anche nel Parco Alto Milanese, che fa da sfondo naturale ad alcune fasi dell’evento. Partecipanti di tutte le età prendono parte alla competizione, che si svolge in un percorso condiviso tra i diversi tracciati.

Due città, quattro percorsi, un’unica corsa. Oltre al Parco Alto Milanese, come cornice naturale di parte della competizione. Domenica prenderà il via la prima edizione di 2 Cities 4 Run, la gara podistica che trova nell’ E-work Arena il punto di partenza e arrivo, mettendo in collegamento Busto Arsizio e Legnano. 2 Cities 4 Run inaugura ufficialmente Running People 2026, il circuito di gare podistiche patrocinato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Varese. "L’8 marzo è una data ideale - ha spiegato il presidente di Sport, Più Stefano Colombo -. È il momento perfetto per i runner che stanno preparando le grandi competizioni, come la maratona di Roma del 22 marzo o quella di Milano in aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

