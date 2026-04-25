Iran-Usa prove di dialogo a Islamabad Trump manda Witkoff e Kushner

Le relazioni tra Stati Uniti e Iran tornano sotto i riflettori, con incontri avvenuti a Islamabad. In questo clima di attesa, l’attenzione si concentra sulla presenza di alcuni rappresentanti americani, tra cui Witkoff e Kushner, inviati in Pakistan. La tregua in Medio Oriente ha mantenuto il conflitto congelato, mentre i dettagli sui colloqui rimangono ancora riservati. La regione si prepara a ulteriori sviluppi in un quadro di tensione e dialogo.

(Adnkronos) – Nuove prove di dialogo tra Stati Uniti e Iran. Con il mistero. Con la guerra congelata dalla tregua prolungata da Donald Trump, i riflettori si accendono nuovamente sul Pakistan, mediatore tra Washington e Teheran. A Islamabad arrivano gli emissari dei due paesi, senza però i pesi massimi che hanno partecipato al primo round. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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#Tg2000 - Tensioni Iran-Usa, con Hormuz persi 120 miliardi di metri cubi di gas #24aprile #Tv2000 #Iran #Usa #Hormuz #Gas #Energia #MedioOriente - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Secondo la Cnn gli Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua. Nel mirino le mine, le imbarcazioni d'attacco rapido e le minacce costiere. #ANSA x.com