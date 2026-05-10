Us Livorno Esciua | Clima negativo ma abbiamo raggiunto gli obiettivi Venturato? Stiamo parlando
Il presidente del Livorno ha tenuto una conferenza stampa sabato 9 maggio, a distanza di tredici giorni dall’ultima partita ufficiale. Durante l'incontro ha commentato la situazione della squadra, definendo il clima come negativo, ma affermando che sono stati comunque raggiunti gli obiettivi prefissati. Ha menzionato anche il nome di Venturato, precisando che si stanno ancora facendo discussioni sul suo incarico. La conferenza si è svolta alle 18.
"Fiumi di parole", cantavano i Jalisse nel 1997 trionfando al Festival di Sanremo. Come fiumi di parole sono stati quelli del presidente del Livorno Joel Esciua nella conferenza stampa convocata per sabato 9 maggio, tredici giorni dopo l'ultimo impegno ufficiale sul campo, alle 18.30 nella sala.🔗 Leggi su Today.it
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