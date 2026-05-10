Us Livorno Esciua | Clima negativo ma abbiamo raggiunto gli obiettivi Venturato? Stiamo parlando

Il presidente del Livorno ha tenuto una conferenza stampa sabato 9 maggio, a distanza di tredici giorni dall’ultima partita ufficiale. Durante l'incontro ha commentato la situazione della squadra, definendo il clima come negativo, ma affermando che sono stati comunque raggiunti gli obiettivi prefissati. Ha menzionato anche il nome di Venturato, precisando che si stanno ancora facendo discussioni sul suo incarico. La conferenza si è svolta alle 18.

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