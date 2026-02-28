Serie C | Sambenedettese-Livorno 0-0 Venturato | Primo tempo negativo ma questo è un punto importante

La partita tra Sambenedettese e Livorno si è conclusa con un pareggio a zero, offrendo un punto utile in classifica. Nonostante una prima frazione di gioco considerata negativa, il Livorno ha mantenuto la porta inviolata e proseguito la serie di risultati utili. La sfida si è disputata sul campo della Sambenedettese, senza reti né altri episodi significativi.