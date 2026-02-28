Serie C | Sambenedettese-Livorno 0-0 Venturato | Primo tempo negativo ma questo è un punto importante
La partita tra Sambenedettese e Livorno si è conclusa con un pareggio a zero, offrendo un punto utile in classifica. Nonostante una prima frazione di gioco considerata negativa, il Livorno ha mantenuto la porta inviolata e proseguito la serie di risultati utili. La sfida si è disputata sul campo della Sambenedettese, senza reti né altri episodi significativi.
Un punto prezioso per la classifica. Il Livorno, malgrado una prestazione sottotono, ha strappato lo 0-0 sul campo della Sambenedettese dando continuità alla recente striscia di risultati positivi. Un pari che va forse stretto ai rossoblù padroni di casa, incapaci di concretizzare diverse. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
