Urla schiamazzi poi il pugno e la situazione precipita | il video della rissa sulle rive

Nella notte sulle rive si sono verificati alcuni episodi di violenza, con gruppi di giovani coinvolti in schiamazzi e urla. In un momento, uno dei presenti ha sferrato un pugno, facendo degenerare ulteriormente la situazione. Un video riprende i momenti più concitati, con scene di confusione e confronto tra i partecipanti. Nessuno è stato ancora identificato o denunciato, ma le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.

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