Urla schiamazzi poi il pugno e la situazione precipita | il video della rissa sulle rive
Nella notte sulle rive si sono verificati alcuni episodi di violenza, con gruppi di giovani coinvolti in schiamazzi e urla. In un momento, uno dei presenti ha sferrato un pugno, facendo degenerare ulteriormente la situazione. Un video riprende i momenti più concitati, con scene di confusione e confronto tra i partecipanti. Nessuno è stato ancora identificato o denunciato, ma le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.
Gli schiamazzi notturni, poi il pugno in faccia con la situazione che degenera. Nella nottata appena trascorsa sulle rive si sono verificati alcuni episodi violenti che hanno coinvolto diversi giovani. Una rissa è scoppiata all'angolo tra via degli Argento e via del Lazzaretto vecchio. Nel video.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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