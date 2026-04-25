Urla stro*** vai a f*** al padre e si sente tutto il resto Tsistispas fuori controllo a Madrid | la raffica di insulti poi vince – Il video

Durante il torneo ATP 1000 di Madrid, Stefanos Tsitsipas è stato protagonista di un episodio di nervosismo in campo, con urla e insulti rivolti al padre, che si sono sentiti chiaramente nel video diffuso. Dopo aver affrontato questa situazione, il tennista greco ha poi conquistato la vittoria nel match, in un contesto segnato da difficoltà personali e risultati altalenanti nel circuito professionistico.

Stefanos Tsitsipas ha vinto una partita al torneo ATP 1000 di Madrid, e questa è già una notizia vista la crisi senza fine del tennista greco, ormai sceso all’ 80° posto del ranking mondiale. L’ex numero 3 al mondo ha battuto con grande sofferenza al tie-break del terzo set il lucky loser americano Patrick Kypson. Ma il match di primo turno, durato quasi tre ore, ha messo in evidenza le tensioni mai risolte tra il 27enne e suo padre Apostolos, che da un anno è tornato a ricoprire il ruolo di allenatore dopo una separazione coincisa col tentativo fallito di rilanciarsi con Goran Ivanisevic. Le tensioni che avevano portato alla rottura professionale dopo una vita insieme sembrano ancora tutte là in bella vista.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Shia LaBeouf a Roma, perde il controllo. Urla e insulti a una donna nel quartiere Prati – Il video Madrid, il video dello scandalo: insulti razzisti al tennista giordano, la polizia arresta il molestatoreDurante un match del primo turno del Challenger di Madrid, il tennista giordano Abedellah Shelbayh ha chiesto all'arbitro di sospendere la partita...