Maxi-rissa in Strasburgo-Mainz | la situazione degenera devono intervenire anche gli steward | Video

Durante una partita di Conference League tra Strasburgo e Mainz, la tensione tra i tifosi si è intensificata portando a una maxi-rissa che ha richiesto l’intervento anche degli steward. La situazione si è surriscaldata nel corso del match, culminando in momenti di confusione tra le due tifoserie. La squadra francese ha poi vinto 4-0, ribaltando il risultato dell’andata e ottenendo così la qualificazione alle semifinali.

Finale ad alta tensione in Strasburgo-Mainz: i francesi travolgono gli avversari 4-0 e ribaltano il 2-0 dell’andata, conquistando una clamorosa qualificazione alle semifinali di Conference League. Ma dopo il triplice fischio scoppia il caos: l’esultanza provocatoria di Godo sotto il settore ospiti accende gli animi e scatena la reazione dei giocatori del Mainz. Ne nasce una maxi – rissa in campo, con spintoni e parapiglia generale. Coinvolti diversi calciatori, mentre Oyedele finisce a terra. Servono gli steward per riportare la calma. Alla fine il direttore di gara decide di graziare molti giocatori. L’unico espulso è Amiri, il primo a spintonare Godo e far scattare la rissa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maxi-rissa in Strasburgo-Mainz: la situazione degenera, devono intervenire anche gli steward | Video Notizie correlate L’esultanza provocatoria di Godo fa scattare la rissa in Strasburgo-Mainz: in campo è il caosStrasburgo-Mainz termina con una rissa: Martial Godo esulta davanti ai tifosi avversari e provoca con la maglia sulla bandierina. Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa: "Situazione non più sostenibile. Dirigenza e sindaci devono intervenire"Le lavoratrici ed i lavoratori Ftsa (Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa) intervengono su un tema che da tempo è salito alle cronache. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’incredibile rissa finale in Strasburgo-Mainz: Godo provoca, arrivano gli steward; Strasburgo - Mainz 05 (4-0) Conference League 2025; L’esultanza provocatoria di Godo fa scattare la rissa in Strasburgo-Mainz: in campo è il caos. L’incredibile rissa finale in Strasburgo-Mainz: Godo provoca, arrivano gli stewardFinale tesissimo nel match di ritorno dei quarti di Conference League: l’ivoriano festeggia sotto il settore ospiti ... corrieredellosport.it L’esultanza provocatoria di Godo fa scattare la rissa in Strasburgo-Mainz: in campo è il caosStrasburgo-Mainz termina con una rissa: Martial Godo esulta davanti ai tifosi avversari e provoca con la maglia sulla bandierina ... fanpage.it ATTIMI DI PURA FOLLIA A STRASBURGO: SCATTA LA RISSA A FINE PARTITA Al termine di Strasburgo-Mainz, quarto di finale di Conference League, vinto 4-0 dai padroni di casa (che hanno così rimontato il 2-0 dell'andata) è successo di tutto Martial G facebook Serata europea da brividi… e non solo per il risultato Lo Strasburgo ribalta tutto: 4-0 al Mainz e qualificazione dopo il 2-0 dell’andata. Al fischio finale la tensione esplode: l’esultanza provocatoria di Godo sotto il settore ospiti scatena la reazione furiosa di x.com