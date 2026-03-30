Rinviato per maltempo l' evento In pista per l' autismo | ecco quando i 500 studenti si ritroveranno all' Adriatico

L'evento “In pista per l'autismo” è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La manifestazione, che coinvolge circa 500 studenti e si svolge allo Stadio Adriatico, era programmata per martedì 31 marzo. La nuova data stabilita è mercoledì 8 aprile, quando i partecipanti si ritroveranno nella stessa location per la seconda edizione.

Si doveva svolgere martedì 31 marzo la seconda edizione della giornata di sport e inclusione, ma le previsioni hanno costretto a rimandare tutto: appuntamento alle 9 di mercoledì 8 aprile Il maltempo ha costretto al rinvio della seconda edizione dell'evento “In pista per l'autismo”: la grande festa allo Stadio Adriatico, inizialmente prevista per martedì 31 marzo, si terrà mercoledì 8 aprile. Lo fa sapere l'amministrazione ricordando che saranno 500 gli studenti che parteciperanno alla giornata di inclusione organizzata dall'associazione NeurodivergentLab aps, presieduta da Valentina Rocini, in collaborazione con l'asd Vini Fantini, guidata da Alberico Di Cecco, con il supporto del Comune di Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Rinviato per maltempo l'evento "In pista per l'autismo": ecco quando i 500 studenti si ritroveranno all'Adriatico Articoli correlati Fogheraccia Rimini 2026: tutto rinviato per maltempo, ecco quando. Il programmaRimini, 17 marzo 2026 - Il maltempo previsto per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo, costringe a un rinvio per la tradizionale “Fogheraccia”... Il maltempo ritarda l'arrivo della Befana a Castelferretti, l'evento è rinviato di qualche giornoLa società Mad Events, organizzatrice dello spettacolo dedicato all'Epifania, ha deciso di rimandare il tutto di qualche giorno a causa delle...