Uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco a Palermo | indagini in corso

A Palermo, nella serata di ieri, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 34 anni all’interno di un’auto parcheggiata vicino a viale Michelangelo. La vittima è deceduta a causa di colpi di arma da fuoco. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e della morte. Al momento, non sono stati resi noti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento del corpo. A Palermo si indaga sulla morte di P.B., 34 anni, trovato senza vita ieri sera, sabato, 9 maggio, all’interno della sua Smart nei pressi di viale Michelangelo. L’auto era parcheggiata in via Paladini, davanti alla sede della quinta circoscrizione del Comune e a pochi metri dal murale dedicato a Totò Schillaci. L’allarme e i primi soccorsi. A dare l’allarme è stato il fratello della vittima. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo del ritrovamento. Le prime ipotesi sull’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni investigative, B.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco a Palermo: indagini in corso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Vucciria di Palermo: tra storia, colori e street food autentico Notizie correlate Uomo ferito da colpi d’arma da fuoco: indagini dei CarabinieriTempo di lettura: < 1 minuto Poco fa i carabinieri sono intervenuti a via Mazzini per la segnalazione di persona colpita da colpi d’arma da fuoco. Omicidio a Foggia: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via CaraccioloUn uomo incensurato è stato ucciso questa sera a Foggia, in via Caracciolo, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco.