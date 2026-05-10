Un altro uomo nudo semina il panico tra le auto e i passanti | è scappato

Un uomo senza vestiti ha causato nuovamente scompiglio tra auto e passanti in una zona centrale della città. Dopo gli episodi avvenuti a marzo e aprile, in cui si erano verificati comportamenti simili, un altro episodio si è verificato nelle ultime ore. La persona si è allontanata prima dell’intervento delle forze dell’ordine, lasciando dietro di sé una scena di confusione. Le autorità stanno indagando per identificare l’uomo e ricostruire quanto accaduto.

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Dopo i due episodi di marzo e aprile che avevano fatto il giro del web, un altro caso si è verificato ieri sera a Rubiera, seminando il panico tra le auto e i passanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un altro uomo nudo semina il panico tra le auto e i passanti: è scappato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un altro uomo nudo semina il panico tra le auto e i passanti: fermatoReggio Emilia, 24 aprile 2026 – A distanza di un mese dall’episodio che aveva scosso la città, un altro caso si è verificato ieri sera, poco dopo le... Reggio Emilia, uomo nudo sale sulle auto e semina il panicoIn viale dei Mille, a Reggio Emilia, i passanti hanno assistito a una scena surreale: un uomo stava facendo jogging completamente nudo. Argomenti più discussi: Uomo nudo sulla statale 18: sul posto i carabinieri, accertamenti in corso; Uomo nudo sulla ss18: segnalazioni tra Villammare e Capitello; Spino d'Adda - Arriva Walter Nudo col suo spettacolo; San Francesco in uno spettacolo di Sipario al Fondaco del Sale.