Uomo di 32 anni muore nella rissa tra extra comunitari a Porta Capuana arrestato l' aggressore a Napoli
Un uomo di 32 anni è deceduto a seguito di una lite tra extracomunitari a Porta Capuana, nel centro di Napoli. La rissa si è conclusa con un colpo di arma da taglio e un'ambulanza ha portato il ferito in ospedale, dove è stato dichiarato morto poco dopo. Gli agenti hanno arrestato l’individuo ritenuto responsabile dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato alcuni oggetti trovati sul luogo.
Paura nella domenica pomeriggio di Porta Capuana, centrale rione di Napoli. Una violenta rissa è scoppiata per strada tra due uomini, uno dei quali armato di coltello. Uno dei due litiganti è stato gravemente ferito ed è morto poco dopo in ospedale. L’aggressore, dopo essersi barricato in un bar con un ostaggio, è stato identificato e fermato dalle forze dell’ordine ed arrestato per omicidio. La lite a Porta Capuana Non sono ancora stati chiariti i motivi che hanno dato il via alla rissa verificatasi a Napoli nel pomeriggio di domenica 10 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, due cittadini extracomunitari, uno di origini tunisine e l’altro nigeriano, avrebbero iniziato a discutere animatamente a pochi metri da Porta Capuana.🔗 Leggi su Virgilio.it
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