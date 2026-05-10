Uomo di 32 anni muore nella rissa tra extra comunitari a Porta Capuana arrestato l' aggressore a Napoli

Un uomo di 32 anni è deceduto a seguito di una lite tra extracomunitari a Porta Capuana, nel centro di Napoli. La rissa si è conclusa con un colpo di arma da taglio e un'ambulanza ha portato il ferito in ospedale, dove è stato dichiarato morto poco dopo. Gli agenti hanno arrestato l’individuo ritenuto responsabile dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato alcuni oggetti trovati sul luogo.

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Paura nella domenica pomeriggio di Porta Capuana, centrale rione di Napoli. Una violenta rissa è scoppiata per strada tra due uomini, uno dei quali armato di coltello. Uno dei due litiganti è stato gravemente ferito ed è morto poco dopo in ospedale. L’aggressore, dopo essersi barricato in un bar con un ostaggio, è stato identificato e fermato dalle forze dell’ordine ed arrestato per omicidio. La lite a Porta Capuana Non sono ancora stati chiariti i motivi che hanno dato il via alla rissa verificatasi a Napoli nel pomeriggio di domenica 10 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, due cittadini extracomunitari, uno di origini tunisine e l’altro nigeriano, avrebbero iniziato a discutere animatamente a pochi metri da Porta Capuana.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Uomo di 32 anni muore nella rissa tra extra comunitari a Porta Capuana, arrestato l'aggressore a Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porta Capuana, morto il 32enne ferito nella maxi rissa: arrestato un uomo per omicidioDopo le violenze esplose nel centro di Napoli il prefetto dispone controlli straordinari Si è aggravato fino all’esito più drammatico il bilancio... Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, bloccato l'aggressoreRissa a Porta Capuana con il coinvolgimento di un gruppetto di extracomunitari e il ferimento di un 29enne originario del Burkina Faso. Argomenti più discussi: Portela, le nuove telecamere beccano uno spacciatore: arrestato un uomo di 32 anni; Tragico incidente a Calliano, morto un uomo di 32 anni; Vola giù da un viadotto, precipita nel fiume: è salvo; L’inchiesta per violenza sessuale: Palpeggiò una bimba in piscina. La vittima conferma il racconto.