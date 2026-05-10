Napoli rissa a Porta Capuana | accoltellato un 29enne bloccato l' aggressore

A Napoli, presso Porta Capuana, si è verificata una rissa tra alcuni extracomunitari, durante la quale un uomo di 29 anni, originario del Burkina Faso, è stato ferito con un coltello. L'aggressore è stato successivamente bloccato dalle forze dell'ordine. L'episodio si è svolto nel centro della città, coinvolgendo più persone e portando all'intervento delle forze di polizia per gestire la situazione.

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Rissa a Porta Capuana con il coinvolgimento di un gruppetto di extracomunitari e il ferimento di un 29enne originario del Burkina Faso. Nel tumulto dei tafferugli non è chiaro se più di un individuo coinvolto nella rissa abbia utilizzato oggetti contundenti, cocci di bottiglie o coltelli per colpire l'uomo ferito al torace. Lo straniero è stato trasportato, intorno alle 18.00, in codice rosso all' ospedale Vecchio Pellegrini dove è assistito al pronto soccorso. Il feritore asserragliato in un bar delle Torri Aragonesi, rischiando il linciaggio. L'uomo poi si è arresto ed è stato portato in commissariato. «Siamo molto...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, bloccato l'aggressore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, è gravissimoRissa a Porta Capuana con il coinvolgimento di un gruppetto di extracomunitari e il ferimento di un 29enne originario del Burkina Faso. Leggi anche: Napoli, violenta rissa a Porta Capuana: un ferito grave, fermato l’aggressore