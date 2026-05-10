Uomo di 30 anni trovato senza vita il corpo vicino a un hotel in Versilia
Un uomo di circa 30 anni è stato trovato senza vita questa mattina vicino a un hotel a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, che hanno avviato le verifiche del caso. Al momento non sono note le cause del decesso, e l’area è stata posta sotto sequestro. La salma è stata trasferita all’obitorio per l’autopsia.
Pietrasanta (Lucca), 10 maggio 2026 – Un uomo, età apparente 30 anni, è stato trovato morto nella mattinata di oggi, 10 maggio, vicino a un albergo a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Sul posto con i sanitari i poliziotti del commissariato di Forte dei Marmi e di Viareggio e il medico legale. Al momento, secondo quanto appreso, non sarebbe nota la causa del decesso e tra le ipotesi c'è anche quella del suicidio. L'allarme è scattato intorno alle 6.45: la segnalazione parlava di una persona a terra. I sanitari giunti sul posto hanno poi constatato il decesso.🔗 Leggi su Lanazione.it
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