Uomo di 30 anni trovato senza vita il corpo vicino a un hotel in Versilia

Un uomo di circa 30 anni è stato trovato senza vita questa mattina vicino a un hotel a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, che hanno avviato le verifiche del caso. Al momento non sono note le cause del decesso, e l’area è stata posta sotto sequestro. La salma è stata trasferita all’obitorio per l’autopsia.

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