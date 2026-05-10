Uomo di 30 anni trovato senza vita il corpo nel cortile di un hotel in Versilia

Un uomo di circa 30 anni è stato rinvenuto senza vita questa mattina nel cortile dell’Hotel Oceano a Marina di Pietrasanta, in Versilia. La scoperta è stata fatta intorno alle 6, ma al momento non sono state rese note le cause del decesso. Le forze dell’ordine sono sul posto per le verifiche e per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pietrasanta (Lucca), 10 maggio 202 6 – Un uomo, età apparente 30 anni, è stato trovato morto nella mattinata di oggi, 10 maggio, nel cortile dell’Hotel Oceano a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Sul posto gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi (Foto di repertorio) Sul posto con i sanitari, i carabinieri, i poliziotti del commissariato di Forte dei Marmi e di Viareggio e il medico legale. Al momento, secondo quanto appreso, non sarebbe nota la causa del decesso e tra le ipotesi c'è anche quella del suicidio. L'allarme è scattato intorno alle 6.45: la segnalazione parlava di una persona a terra. I sanitari giunti sul posto hanno poi constatato il decesso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uomo di 30 anni trovato senza vita, il corpo nel cortile di un hotel in Versilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Uomo di 30 anni trovato senza vita, il corpo vicino a un hotel in VersiliaPietrasanta (Lucca), 10 maggio 2026 – Un uomo, età apparente 30 anni, è stato trovato morto nella mattinata di oggi, 10 maggio, vicino a un albergo a... Dramma ad Atena Lucana: trovato il corpo senza vita di un uomo a casa suaDramma ad Atena Lucana: nelle scorse ore è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno della sua abitazione.