Uomo di 30 anni trovato senza vita il corpo nel cortile di un hotel in Versilia
Un uomo di circa 30 anni è stato rinvenuto senza vita questa mattina nel cortile dell’Hotel Oceano a Marina di Pietrasanta, in Versilia. La scoperta è stata fatta intorno alle 6, ma al momento non sono state rese note le cause del decesso. Le forze dell’ordine sono sul posto per le verifiche e per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso.
Pietrasanta (Lucca), 10 maggio 202 6 – Un uomo, età apparente 30 anni, è stato trovato morto nella mattinata di oggi, 10 maggio, nel cortile dell’Hotel Oceano a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Sul posto gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi (Foto di repertorio) Sul posto con i sanitari, i carabinieri, i poliziotti del commissariato di Forte dei Marmi e di Viareggio e il medico legale. Al momento, secondo quanto appreso, non sarebbe nota la causa del decesso e tra le ipotesi c'è anche quella del suicidio. L'allarme è scattato intorno alle 6.45: la segnalazione parlava di una persona a terra. I sanitari giunti sul posto hanno poi constatato il decesso.🔗 Leggi su Lanazione.it
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