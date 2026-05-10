UnoAerre sotto l' attacco degli hacker | richiesto riscatto da milioni di bitcoin

Da arezzonotizie.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'apertura della fiera OroArezzo, un attacco informatico ha colpito i sistemi di UnoAerre, azienda nel settore dell'oreficeria. Secondo quanto riferito, i pirati informatici hanno richiesto un riscatto in milioni di bitcoin. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano locale e riguarda un episodio che ha coinvolto direttamente l'azienda nel giorno dell'evento internazionale. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla risposta dell'azienda o sulle eventuali conseguenze dell'attacco.

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Pirati informatici all'assalto dei sistemi di UnoAerre. La notizia, riportata dal quotidiano La Nazione, è deflagrata proprio nel giorno di apertura di OroArezzo, appuntamento internazionale dedicato all'oreficeria e al gioiello. Tutto sarebbe accaduto negli scorsi giorni, quando in seguito a una.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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