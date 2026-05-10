Hanno rapito i computer dell’oro | hacker assediano Unoaerre e chiedono 3 milioni e rotti in bitcoin

Un'azienda orafa di grande dimensioni situata nella provincia di Arezzo ha subito un attacco informatico da parte di hacker internazionali. I responsabili della crisi hanno preteso un riscatto di circa 3,8 milioni di euro in bitcoin, secondo quanto riporta un quotidiano locale. L’attacco ha portato alla sottrazione di numerosi computer e sistemi digitali dell’azienda, che ora sta gestendo la situazione con le autorità competenti.

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Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il colosso orafo aretino Unoaerre sarebbe finito nel mirino di un attacco hacker internazionale con tanto di richiesta di riscatto in bitcoin da quasi 4 milioni di euro. Un blitz digitale che avrebbe mandato in tilt i sistemi aziendali proprio alla vigilia di OroArezzo, trasformando per qualche ora i server dell’oro in un gigantesco “pc bloccato, riavviare più tardi”. AREZZO – Una volta c’erano i banditi col passamontagna e la fiamma ossidrica. Oggi invece ti sequestrano tutto stando in ciabatte davanti a un pc dall’altra parte del mondo. Benvenuti nel Far West digitale, dove invece del caveau ti svaligiano i server e invece del “mani in alto” arriva una mail con scritto: “Bonifico in bitcoin o vi si spegne anche la macchinetta del caffè”.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Hanno rapito i computer dell’oro”: hacker assediano Unoaerre e chiedono 3 milioni e rotti in bitcoin ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Blitz dei pirati informatici. Attacco alla Unoaerre: “Dateci 3,8 milioni in bitcoin”Arezzo, 10 maggio 2026 – Alla vigilia della grande mostra per i cento anni della sua storia e mentre Arezzo si preparava ad accendere le luci della... Bitcoin: la nuova difesa contro i computer quantistici senza forkIl rischio che i computer quantistici possano violare la sicurezza delle transazioni Bitcoin ha trovato una possibile via d'uscita tecnica attraverso...