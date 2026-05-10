UnoAerre | rifiutato il riscatto da 3,8 milioni di bitcoin agli hacker
Gli hacker hanno inviato una richiesta di riscatto di 3,8 milioni di bitcoin, che è stata rifiutata. L’attacco si è verificato durante l’evento OroArezzo, suscitando domande sulle modalità con cui sono riusciti a colpire in quel momento. Le autorità stanno indagando sulla triangolazione tra paesi dell’Est e del Medio Oriente, che potrebbe essere collegata ai responsabili dell’attacco. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.
? Punti chiave Come hanno fatto gli hacker a colpire proprio durante OroArezzo?. Chi sono i responsabili dietro la triangolazione tra Est e Medio Oriente?. Perché l'azienda ha deciso di non pagare i 3,8 milioni richiesti?. Quali danni hanno subito i sistemi informatici durante l'evacuazione dei reparti?.? In Breve Attacco triangolato tra Est e Medio Oriente durante la fiera OroArezzo.. Evacuazione immediata dei reparti aziendali per limitare i rischi informatici.. Danni ai sistemi considerati non permanenti grazie alle misure di sicurezza.. Indagini in corso per proteggere altre eccellenze del comparto orafo aretino.. I sistemi informatici di UnoAerre sono stati colpiti da un attacco hacker proprio in concomitanza con l’apertura della fiera OroArezzo a Arezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: UnoAerre sotto l'attacco degli hacker: richiesto riscatto da milioni di bitcoin
Leggi anche: UnoAerre sotto l'attacco degli hacker: richiesto riscatto da milioni di bicoin