UnoAerre | rifiutato il riscatto da 3,8 milioni di bitcoin agli hacker

Gli hacker hanno inviato una richiesta di riscatto di 3,8 milioni di bitcoin, che è stata rifiutata. L’attacco si è verificato durante l’evento OroArezzo, suscitando domande sulle modalità con cui sono riusciti a colpire in quel momento. Le autorità stanno indagando sulla triangolazione tra paesi dell’Est e del Medio Oriente, che potrebbe essere collegata ai responsabili dell’attacco. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

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? Punti chiave Come hanno fatto gli hacker a colpire proprio durante OroArezzo?. Chi sono i responsabili dietro la triangolazione tra Est e Medio Oriente?. Perché l'azienda ha deciso di non pagare i 3,8 milioni richiesti?. Quali danni hanno subito i sistemi informatici durante l'evacuazione dei reparti?.? In Breve Attacco triangolato tra Est e Medio Oriente durante la fiera OroArezzo.. Evacuazione immediata dei reparti aziendali per limitare i rischi informatici.. Danni ai sistemi considerati non permanenti grazie alle misure di sicurezza.. Indagini in corso per proteggere altre eccellenze del comparto orafo aretino.. I sistemi informatici di UnoAerre sono stati colpiti da un attacco hacker proprio in concomitanza con l’apertura della fiera OroArezzo a Arezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UnoAerre: rifiutato il riscatto da 3,8 milioni di bitcoin agli hacker ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: UnoAerre sotto l'attacco degli hacker: richiesto riscatto da milioni di bitcoin Leggi anche: UnoAerre sotto l'attacco degli hacker: richiesto riscatto da milioni di bicoin