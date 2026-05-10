Uno bianca l’ultimo mistero Morto suicida Pietro Gugliotta Fu condannato per tre rapine commesse a Rimini e Coriano

Pietro Gugliotta, condannato per tre rapine nelle zone di Rimini e Coriano, è stato trovato morto suicida. Era noto per aver fatto parte della banda della Uno bianca, partecipando ad almeno tre delle 29 rapine avvenute nel Riminese. La sua morte chiude un capitolo legato a uno dei periodi più bui della criminalità locale, anche se molti aspetti ancora restano da chiarire.

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Fu uno dei gregari della banda della Uno bianca. Prese parte ad almeno 3 delle 29 rapine compiute nel Riminese. Ma a differenza dei fratelli Savi e di Marino Occhipini, condannati all’ergastolo, Pietro Gugliotta aveva finito di pagare il suo conto con la giustizia già nel 2008, dopo 14 anni in carcere. La notizia del suo suicidio, avvenuto lo scorso gennaio in Friuli (dove l’ex poliziotto si era rifatto una vita), ma trapelata solo ieri, a pochi giorni dall’intervista di Roberto Savi a Belve, getta nuove, inquietanti ombre. Gugliotta sapeva della nuova indagine – aperta dalla Procura di Bologna – sui crimini della banda. E aveva accennato anche alla possibilità di essere convocato dai magistrati felsinei.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uno bianca, l’ultimo mistero. Morto suicida Pietro Gugliotta. Fu condannato per tre rapine commesse a Rimini e Coriano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pietro Gugliotta, gregario di Uno Bianca, è morto suicidaL’8 gennaio scorso l’ex poliziotto è stato trovato impiccato nella sua abitazione in Friuli, dove viveva con la sua seconda moglie. Uno Bianca: morto suicida Pietro Gugliotta, gregario della bandaPietro Gugliotta, ex agente di polizia e gregario della banda della Uno Bianca, si è impiccato a gennaio nella sua casa a Colle d'Arba, in provincia...