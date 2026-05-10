A gennaio scorso, nella sua abitazione a Colle d'Arba, in Friuli, si è tolto la vita un ex poliziotto condannato per i reati attribuiti alla banda della Uno Bianca. La notizia ha fatto seguito a una nuova inchiesta sui depistaggi legati a quel caso, che ha coinvolto anche questa figura. La sua morte rappresenta un episodio che si inserisce in un quadro più ampio di approfondimenti giudiziari sulla vicenda.

Pietro Gugliotta, ex poliziotto condannato per i crimini della banda della Uno Bianca, si è tolto la vita impiccandosi nella sua casa a Colle d'Arba (Pordenone) in Friuli a gennaio scorso. La notizia è trapelata solo nelle ultime ore. Alcuni giorni fa Roberto Savi, altro componente della banda, è comparso nel programma televisivo Belve parlando di presunte coperture godute dal gruppo criminalo. Gugliotta che aveva 65 anni, 'viveva in Friuli con la seconda moglie' e i parenti riconducono la sua morte ''a una crisi familiare'', riporta Repubblica. Gugliotta è stato assolto dagli episodi di sangue, ma è stato condannato come gregario. Era stato arrestato il 26 novembre del 1994, condannato in due diversi processi a 28 anni di carcere, la pena era stata ridotta a 18 anni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Uno Bianca, ex poliziotto si toglie la vita. La nuova inchiesta sui depistaggi

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