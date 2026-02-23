Bologna, 23 febbraio 2026 – Un’ impronta palmare sul bancone e una serie di altre impronte digitali rinvenute nel negozio che fu teatro del duplice omicidio il 2 maggio 1991: l’armeria di via Volturno, traversa di via Indipendenza. Sono alcuni degli elementi su cui si stanno concentrando le nuove indagini della Procura sulla Uno Bianca, con il fascicolo in mano ai pm Lucia Russo e Andrea De Feis. Le tracce nell’armeria di via Volturno. Mentre i familiari delle vittime di quella che viene considerata la strage diffusa più grande d’Italia (23 i morti e 115 feriti tra il 1987 e il 1994 tra le Marche e l’Emilia-Romagna) attendono con ansia e speranza i risultati degli esami del Ris sui materiali, l’attenzione degli investigatori si concentra sulle tracce lasciate da Roberto Savi e il complice in armeria il giorno in cui furono assassinati la titolare Licia Ansaloni e il carabiniere in pensione Pietro Capolungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uno Bianca, verso la verità: "Troppi aspetti nascosti. Ma all’armeria Fabio c’era"Le indagini sul caso Uno Bianca continuano da oltre due anni, con nuovi approfondimenti e una proroga delle verifiche.

Argomenti discussi: Uno Bianca, la nuova inchiesta sulle impronte digitali lasciate nell’armeria di via Volturno; Centinaia di armi sequestrate e l'intreccio con la banda della Uno bianca; Una scia di sangue bagna la dolce vita; Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri, puntata integrale 24/9/2025.

Uno Bianca, la nuova inchiesta. Castel Maggiore, Pilastro, armeria. Tre stragi legate da un filo comuneLe vecchie foto, gli atti giudiziari, dai verbali alle sentenze, i vecchi filmati, le impronte e le tracce di Dna, i reperti come bossoli o vestiti. Insomma, tutte le prove conservate e ogni singolo ... ilrestodelcarlino.it

Uno Bianca: Zola Predosa si ferma per ricordare Max, giustiziato a 21 anniTutta la comunità si stringe ai familiari di Massimiliano Valenti, rapito e ammazzato dalla banda dei fratelli Savi il 24 febbraio 1993 perché ‘colpevole’ di avere assistito al cambio auto dopo la rap ... msn.com

