Si è tolto la vita l’ex poliziotto coinvolto nei fatti della Uno Bianca diede supporto ai fratelli Savi
A gennaio, un ex agente di polizia coinvolto nei fatti della banda della Uno Bianca si è suicidato nella sua abitazione a Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. L'uomo, noto per aver fornito supporto ai fratelli Savi, aveva precedentemente lavorato come poliziotto. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali e ha suscitato attenzione nella zona.
Pietro Gugliotta, ex agente di polizia e gregario della banda della Uno Bianca, si è tolto la vita a gennaio nella sua casa a Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. Aveva 65 anni. La notizia, riportata da La Repubblica e dal Corriere della Sera e ripresa dall'Ansa emerge a pochi giorni.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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