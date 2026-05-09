Si è tolto la vita l’ex poliziotto coinvolto nei fatti della Uno Bianca diede supporto ai fratelli Savi

A gennaio, un ex agente di polizia coinvolto nei fatti della banda della Uno Bianca si è suicidato nella sua abitazione a Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. L'uomo, noto per aver fornito supporto ai fratelli Savi, aveva precedentemente lavorato come poliziotto. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali e ha suscitato attenzione nella zona.

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