Università Bicocca tensione fra i portieri nei campus di Monza e Milano Denuncia Usb | Turni insostenibili
Nella sede dell’Università Bicocca, nei campus di Milano e Monza, si sono verificati momenti di tensione tra i lavoratori addetti al portierato. L’Unione sindacale di base ha denunciato turni di lavoro considerati insostenibili da parte degli operatori coinvolti. La situazione ha attirato l’attenzione sull’organizzazione del personale e sulle condizioni di lavoro all’interno dell’ateneo.
Monza – Tensione tra i lavoratori del portierato dell’Università Bicocca, nei campus di Milano e Monza. A denunciarlo è il sindacato Usb Monza, che rappresenta, secondo i dati diffusi, circa il 70% del personale impiegato nei servizi in appalto, “costituito da una ventina di lavoratori”, sottolinea il referente territoriale Dario Uliano (a sinistra nella foto con Gianni Romano). Nel mirino c’è Romeo Gestioni, titolare dell’appalto dal marzo scorso - dopo anni di subappalto a Space Service -, che dalla sua respinge ogni contestazione e rivendica “il pieno e scrupoloso rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili”. Le tensioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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