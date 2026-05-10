Università Bicocca tensione fra i portieri nei campus di Monza e Milano Denuncia Usb | Turni insostenibili

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sede dell’Università Bicocca, nei campus di Milano e Monza, si sono verificati momenti di tensione tra i lavoratori addetti al portierato. L’Unione sindacale di base ha denunciato turni di lavoro considerati insostenibili da parte degli operatori coinvolti. La situazione ha attirato l’attenzione sull’organizzazione del personale e sulle condizioni di lavoro all’interno dell’ateneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Monza –  Tensione tra i lavoratori del portierato dell’Università Bicocca, nei campus di Milano e Monza. A denunciarlo è il sindacato Usb Monza, che rappresenta, secondo i dati diffusi, circa il 70% del personale impiegato nei servizi in appalto, “costituito da una ventina di lavoratori”, sottolinea il referente territoriale Dario Uliano (a sinistra nella foto con Gianni Romano). Nel mirino c’è Romeo Gestioni, titolare dell’appalto dal marzo scorso - dopo anni di subappalto a Space Service -, che dalla sua respinge ogni contestazione e rivendica “il pieno e scrupoloso rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili”. Le tensioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

universit224 bicocca tensione fra i portieri nei campus di monza e milano denuncia usb turni insostenibili
© Ilgiorno.it - Università Bicocca, tensione fra i portieri nei campus di Monza e Milano. Denuncia Usb: “Turni insostenibili”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

La Società Biancorossa in cattedra all’Università Bicocca di MilanoIsabella Cocciolo e Alfredo de Martini, rispettivamente Amministratore Delegato e Responsabile Commerciale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza...

Leggi anche: L’Università Milano-Bicocca ‘si svela’: 1.500 iscritti a laboratori, lezioni aperte e attività di orientamento

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web