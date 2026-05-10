Università Bicocca tensione fra i portieri nei campus di Monza e Milano Denuncia Usb | Turni insostenibili

Nella sede dell’Università Bicocca, nei campus di Milano e Monza, si sono verificati momenti di tensione tra i lavoratori addetti al portierato. L’Unione sindacale di base ha denunciato turni di lavoro considerati insostenibili da parte degli operatori coinvolti. La situazione ha attirato l’attenzione sull’organizzazione del personale e sulle condizioni di lavoro all’interno dell’ateneo.

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