San Mauro Pascoli approvato il rendiconto di gestione | Un bilancio solido e anno record per le opere pubbliche

Il consiglio comunale di San Mauro Pascoli si è riunito lunedì 27 aprile per discutere e approvare il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2025. Durante la seduta, sono stati presentati i risultati finanziari dell’ente, con particolare attenzione alle opere pubbliche realizzate nel corso dell’anno. L’approvazione del bilancio ha evidenziato un risultato positivo, segnando un record negli interventi pubblici realizzati nel periodo considerato.

Si è riunito lunedì 27 aprile il consiglio comunale di San Mauro Pascoli, tra i punti all’ordine del giorno il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2025.“Il quadro - sottolinea una nota - mostra un ente in ottima salute finanziaria, capace di coniugare una gestione oculata del debito con una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Montalto di Castro, approvato il Rendiconto di gestione 2025: “Bilancio più solido e trasparente”Fiumicino, 27 aprile 2026 – Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025, confermando, secondo quanto riferito... Terracina, Bilancio approvato: focus su viabilità, ambiente e opere pubblicheTerracina, 11 aprile 2026 – Il Consiglio Comunale di Terracina ha approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: San Mauro Pascoli, via le barriere; Consiglio comunale, approvato un ordine del giorno per garantire il voto ai fuori sede attraverso misure strutturali; Consiglio comunale, le delibere approvate. San Mauro Pascoli, via le barriereOltre le barriere. L’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli aderisce alla campagna nazionale ’Siamo Tutti Pedoni’. Dopo l’approvazione del Peba, il piano di eliminazione delle barriere architet ... ilrestodelcarlino.it Convocato il Consiglio Comunale di San Mauro Pascoli per lunedì 27 aprile 2026 - facebook.com facebook