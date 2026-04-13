Carlos Augusto e la forza del gruppo | Vincere a Como dimostra la nostra unione siamo entrati nella ripresa con questo obiettivo

Carlos Augusto, calciatore dell’Inter, ha commentato la vittoria conquistata sul campo del Como. L’esterno ha sottolineato come questa vittoria dimostri l’unione del gruppo e rappresenti un passo importante nella ripresa della squadra. Le sue parole si sono concentrate sull’importanza di mantenere questa coesione per affrontare le prossime sfide. La partita si è conclusa con un risultato positivo per l’Inter, evidenziando la forza del team.

di Alberto Petrosilli Carlos Augusto, esterno dell’Inter, ha commentato la fondamentale vittoria ottenuta sul campo del Como: le dichiarazioni. L’ Inter di Cristian Chivu si gode la scia d’entusiasmo dopo il successo rocambolesco al Sinigaglia. Tra i protagonisti della serata c’è anche Carlos Augusto, jolly prezioso nello scacchiere nerazzurro, che ha analizzato il momento magico del gruppo ai microfoni de La Nuova Ds, sottolineando la compattezza dell’ambiente. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Partita molto importante, non è mai facile giocare in casa del Como. Abbiamo dimostrato quello che vogliamo, grande partita di squadra.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto e la forza del gruppo: «Vincere a Como dimostra la nostra unione, siamo entrati nella ripresa con questo obiettivo» Carlos Augusto a Mediaset: «Ecco cosa penso della prestazione dei giovani. Siamo l’Inter, giochiamo per questo obiettivo»Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Calciomercato Inter LIVE: Tanta concorrenza... Chivu a Sky Sport: «L’abbraccio a Barella indica una particolarità del gruppo. La nostra forza sta in questo aspetto»di Paolo MoramarcoChivu a Sky Sport ha parlato in vista della sfida contro il Como.