Ungheria Magyar chiede scusa ai perseguitati | ‘Nuova era’ dopo Orbán

Il governo ungherese ha annunciato una serie di iniziative per riabilitare alcuni giornalisti e insegnanti perseguitati in passato, con l’obiettivo di aprire una nuova fase politica. La proposta arriva in un momento di tensioni tra il partito di governo e l’opposizione, mentre si discute anche delle future riforme promesse dal Tisza. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli attori politici, senza tuttavia chiarire come procederà l’esecutivo di Orbán.

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