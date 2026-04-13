Ungheria dopo 16 anni fine del governo Orban Magyar promette l’inizio di una nuova era

Dopo sedici anni di governo, il premier ungherese ha annunciato la fine dell’era Orban, promettendo ai cittadini un “inizio di una nuova era”. La vittoria elettorale è stata schiacciante e ha portato al potere un nuovo leader, che si presenta come il volto di un cambiamento rispetto alla precedente gestione. La scena politica del paese si prepara a un mutamento sostanziale dopo quasi due decenni di leadership di Viktor Orban.

L’inizio di una nuova era” e’ la promessa agli ungheresi di Peter Magyar, primo ministro in pectore che, con una vittoria travolgente, ha posto fine ai 16 anni di regno del nazionalista filorusso Viktor Orban. Il sostegno esplicito del presidente Usa Donald Trump, che ha spedito a Budapest il vice JD Vance, non è servito a mantenere uno status quo che negli anni si era manifestato con una sudditanza sempre più marcata d nei confronti di Mosca. E non a caso la sera della vittoria c’è chi ricorda il 1956, quello della rivolta antisovietica il cui slogan ‘Ruszkik, Hasa!” (russi, a casa!) e’ risuonato anche tra la folla che festeggiava Magyar....🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Ungheria, dopo 16 anni fine del governo Orban. Magyar promette “l’inizio di una nuova era” Leggi anche: Ungheria, finisce l’era Orbán dopo 16 anni. Magyar conquista i due terzi del Parlamento, il premier uscente telefona allo sfidante: «Congratulazioni» L’Ungheria volta pagina, dopo 16 anni finisce l’era Orbán: chi è il nuovo presidente Péter MagyarLe elezioni parlamentari del 12 aprile 2026 segnano una svolta per l’Ungheria, decretando la fine di un’era politica durata 16 anni. Su #LaRagione di oggi, martedì #14aprile: #Esteri, il voto in #Ungheria non rafforza l’Ue e il blocco navale #Usa non ci riporta al tempo degli imperi; Fra #giornalismo e libertà; L'ascesa di Silvia #Salis, sindaco di #Genova; #Musica, #Arisa parla del suo nuovo - facebook.com facebook In #Ungheria un conservatore europeista ha sconfitto un filoputiniano. E un popolo intero si è mobilitato per dire una cosa sola: noi siamo in Europa. Per quante siano tantissime le cose che non funzionano, l’Europa resta il posto in cui si vive meglio al mondo. x.com