Il Delta del Po sarà presente al Forum Unesco, con un evento presentato da un rappresentante ufficiale. La regione viene descritta come un laboratorio a cielo aperto, dove si confrontano diverse esperienze e visioni legate alla sostenibilità. La partecipazione rientra in un'iniziativa che mira a mettere in evidenza il ruolo del delta come esempio di responsabilità ambientale a livello internazionale.

Il Delta del Po torna al centro della mappa mondiale della sostenibilità. Non è soltanto una vetrina, ma un laboratorio a cielo aperto dove si incontrano esperienze, visioni e responsabilità globali. Dal 18 al 22 maggio, tra Veneto ed Emilia-Romagna, oltre 200 giovani provenienti da 142 Paesi daranno vita al 3° Forum mondiale dei Giovani MaB Unesco, uno degli appuntamenti più rilevanti dedicati alle nuove generazioni impegnate nella tutela dell’ ambiente e nello sviluppo sostenibile. A presentare l’iniziativa, ieri a Venezia, anche Marcella Zappaterra, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna con delega al Parco del Delta del Po e al coordinamento dei programmi MaB e dei siti Unesco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delta del Po al Forum Unesco. Zappaterra presenta l’evento

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