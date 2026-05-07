Delta del Po al Forum Unesco Zappaterra presenta l’evento
Il Delta del Po sarà presente al Forum Unesco, con un evento presentato da un rappresentante ufficiale. La regione viene descritta come un laboratorio a cielo aperto, dove si confrontano diverse esperienze e visioni legate alla sostenibilità. La partecipazione rientra in un'iniziativa che mira a mettere in evidenza il ruolo del delta come esempio di responsabilità ambientale a livello internazionale.
Il Delta del Po torna al centro della mappa mondiale della sostenibilità. Non è soltanto una vetrina, ma un laboratorio a cielo aperto dove si incontrano esperienze, visioni e responsabilità globali. Dal 18 al 22 maggio, tra Veneto ed Emilia-Romagna, oltre 200 giovani provenienti da 142 Paesi daranno vita al 3° Forum mondiale dei Giovani MaB Unesco, uno degli appuntamenti più rilevanti dedicati alle nuove generazioni impegnate nella tutela dell’ ambiente e nello sviluppo sostenibile. A presentare l’iniziativa, ieri a Venezia, anche Marcella Zappaterra, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna con delega al Parco del Delta del Po e al coordinamento dei programmi MaB e dei siti Unesco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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