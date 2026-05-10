Under 16 | vietato bere ma liberi di impazzire online

In Italia, le autorità hanno stabilito che i minori di 16 anni non possono consumare alcolici. Nel frattempo, si è notato che molti giovani trascorrono molto tempo sui social network, in particolare su TikTok, dove i contenuti spesso coinvolgono filtri di bellezza e tendenze virali. Questa piattaforma, molto popolare tra gli adolescenti, viene ora analizzata anche sotto l’aspetto dell’effetto che può avere sui giovani utenti.

L’Italia ha finalmente scoperto che TikTok non era un simpatico karaoke per ragazzini annoiati, ma una vera e propria centrale nucleare di dopamina con filtro bellezza. Ci sono voluti vent’anni, tre generazioni di zombie con il collo piegato sul telefono e qualche migliaio di adolescenti trasformati in cavie algoritmiche, ma alla fine il Parlamento si è svegliato. Più o meno. Ora deputati e senatori parlano dei social come certi parenti parlano del crack nei film americani anni ’80: con lo sguardo grave e l’aria di chi ha appena scoperto che passare dieci ore al giorno a cercare like forse non produce equilibrio interiore e spirito francescano.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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