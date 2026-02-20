Acqua ’plastic free’ nelle scuole Installati 16 erogatori alle superiori Ora bere sarà davvero ecologico

La Provincia ha avviato il progetto “Scuole plastic free, Acqua a km 0” installando 16 erogatori di acqua nelle scuole superiori. Questa iniziativa mira a ridurre l’uso di bottiglie di plastica tra gli studenti, favorendo un consumo più sostenibile. Gli erogatori forniscono acqua fresca e pulita, direttamente dal rubinetto. Gli studenti ora possono bere acqua naturale senza acquistare bottiglie di plastica, contribuendo a limitare i rifiuti. L’obiettivo è creare un ambiente scolastico più ecologico e consapevole.

Ben 16 erogatori di acqua a chilometro zero. È il progetto " Scuole plastic free, Acqua a km 0 ", promosso dalla Provincia e realizzato da BrianzAcque. Si comincia con 4 scuole: "Primo Levi" di Seregno, guidata dal dirigente Massimo Viganò, il Liceo "Ettore Majorana" di Desio con la dirigente Mariella Rauseo, il Liceo "Carlo Porta" di Monza con la dirigente Giovanna Lacatena e l'Istituto "Mapelli" di Monza (nella foto), alla presenza della vicedirigente Stefania Guazzoni. Così, con i primi 4.000 studenti, prende il via un percorso che punta a dotare tutte le scuole superiori statali della Brianza di erogatori di acqua di rete sicura, controllata e a chilometro zero.