Under 14 | la Scuola Azzurra di Grottaminarda è campionessa provinciale

La Scuola Azzurra di Grottaminarda si è aggiudicata il titolo di campionessa provinciale Under 14, battendo la Cesare Ventura nella finale disputata ad Ariano. La squadra neopromossa ha dimostrato una buona organizzazione e determinazione, riuscendo a superare la favorita del torneo. Nel corso della partita, il giocatore che ha segnato il gol decisivo ha attirato l’attenzione, consolidando la vittoria della formazione.

? Domande chiave Come ha fatto una neopromossa a battere la Cesare Ventura?. Chi è il bomber che ha deciso la finale ad Ariano?. Perché l'incontro contro la Juventus ha preparato questa vittoria?. Quali sono i prossimi obiettivi per il vivaio di Grottaminarda?.? In Breve Doppietta di Michele Calo' batte Cesare Ventura di Benevento ad Ariano Irpino.. Allenatore Michele Bruno guida la squadra dopo l'esperienza contro la Juventus a Casal di Principe.. Il successo conferma il modello educativo della Scuola Azzurra nel territorio di Grottaminarda.. La vittoria avviene in un periodo di fermento sportivo per l'Avellino il 12 maggio.. I ragazzini della Scuola Azzurra Calcio di Grottaminarda hanno conquistato il titolo provinciale under 14 battendo la Cesare Ventura di Benevento per 2 a 1 nel campo neutro del Renzulli di Ariano Irpino.🔗 Leggi su Ameve.eu

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