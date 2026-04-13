Dopo 20 anni (l’ultima edizione fu vinta nel 2006 dallo junior Elia Favilli dell’Arianna Rimor), il ciclismo toscano giovanile ha riproposto la " Sagra del Ciclismo " grazie alla società La Stella-Gli Amici di Claudio con i due promotori principali Giacomo Lamanna e Daniele Nieri. Teatro dell’evento con 6 gare in programma e 550 partecipanti, il circuito di Lazzeretto in provincia di Firenze, di poco inferiore ai cinque chilometri ai piedi del Montalbano. Ad aprire le ostilità di buon mattino le due gare maschili esordienti con il bis stagionale del bravo livornese Edoardo Moriconi che nel finale si è liberato dei due compagni di fuga giunti alle spalle.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Olivia Giovannetti vince in volata. Incoronata campionessa provinciale

Ciclismo. Olivia Giovannetti sul podioLa giovane allieva Olivia Giovannetti di Montelupo Fiorentino ha conquistato il suo primo podio.

Kelly Doualla debutta ai Mondiali Indoor: volata concreta accanto alla Campionessa Olimpica, è in semifinale!Kelly Doualla ha fatto il proprio debutto con la Nazionale Italiana assoluta, diventando la più giovane della storia a indossare la maglia azzurra in...