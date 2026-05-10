Unai Emery in Italia | È nel mirino di un top club di Serie A

Unai Emery, allenatore spagnolo, è attualmente al centro di attenzione in Italia dopo aver portato l’Aston Villa in finale di Europa League, un risultato che potrebbe garantirgli un quinto trofeo nella competizione. Emery ha già stabilito un record personale, ma ha la possibilità di migliorarlo ulteriormente. La sua posizione è considerata interessante da alcuni club di Serie A, che lo vedono come un potenziale prossimo allenatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il tecnico spagnolo ha portato l’Aston Villa in finale di Europa League: può vincere il trofeo per la quinta volta in carriera Il record è già suo, ma può migliorarlo. Unai Emery è mister Europa League: ha già fatto cinque finali della seconda competizione continentale per club in carriera. Tre vittorie consecutive alla guida del Siviglia ed un successo con il Villarreal. In mezzo quella persa alla guida dell’ Arsenal contro il Chelsea di Sarri. Tra una decina di giorni disputerà la sesta, alla guida dell’ Aston Villa, contro i tedeschi del Friburgo. Unai Emery tra i possibili eredi di Conte a Napoli (foto Ansa) – Calciomercato.it Qualora dovesse alzare il trofeo, potrebbe decidere di lasciare il club di Birmingham per una nuova avventura, magari in Italia.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Unai Emery in Italia: “È nel mirino di un top club di Serie A” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cambiaso nel mirino di un top club, la Juve riflette: le cifreCambia di colpo il futuro di Andrea Cambiaso: ecco dove potrebbe giocare l’esterno della Juve l’anno prossimo. Leggi anche: Tonali nel mirino: i club di Serie A possono permetterselo nel 2026?