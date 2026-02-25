Da sconosciuta a top ten in un anno sognando le Williams | la scala per il Paradiso di Mboko

Victoria Mboko ha visto Forrest Gump e interiorizzato la metafora della scatola dei cioccolatini. Anzi, ci ha colto un riflesso del proprio lavoro: “Il tennis è così, non si può mai dire cosa succederà in futuro. Dopotutto si possono vivere momenti di gloria e di sconforto. Per me è un cammino”. Sì, ma più una Starway to Heaven che una Highway to Hell, traslando dal cinema alla musica: la canadese, 19 anni compiuti lo scorso agosto, è appena diventata la più veloce dai tempi di Jennifer Capriati ad entrare fra le prime dieci tenniste del mondo. Con un avviso ai naviganti: il suo cammino potrebbe presentare più corsie di accelerazione che divieti d’accesso. Il turbine Mboko si spiega prima coi numeri: il 6 gennaio 2025 stazionava al numero 333 del ranking. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: Edge svela la sua top ten del 2025: il gioco dell’anno è scontato

Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco dell’anno per Time Magazine, ecco la top ten

Argomenti discussi: Turismo, Campania al top: Napoli hub del Mezzogiorno; Bolognesi (ex Belen Rodriguez): Allegri il Top, su Chivu…; Distretto di Polizia 8-Una sconosciuta tra noi su Mediaset Extra - Guida TV.

William Carlos Williams - facebook.com facebook