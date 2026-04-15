Concorso Federico Genoese premiata l’opera vincitrice di una studentessa reggina

Una studentessa di Reggio Calabria ha vinto il concorso Federico Genoese con la sua opera. La premiazione ha sottolineato come collaborazioni tra enti pubblici e privati abbiano permesso di creare nuove opportunità per ricordare figure locali che hanno avuto un ruolo importante nella città. L'evento ha evidenziato la volontà di mantenere vivo il ricordo di personalità reggine attraverso iniziative culturali e artistiche.

“Il rapporto tra istituzioni diventa sempre più fecondo e, anche grazie a una virtuosa sinergia tra pubblico e privato, ha generato un’altra occasione con cui restituiamo memoria a personalità reggine che hanno dato molto alla nostra città. Che ciò avvenga attraverso l’estro artistico dei nostri.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Eccellenza reggina, studentessa del Nostro-Repaci conquista la finale dei Campionati di italianoFilippa Travia della 2^ C del liceo classico, prima in tutta la Calabria nella categoria junior, ha ricevuto un sincero in bocca al lupo dalla... Cinema, quinta edizione del Cilento Fest: Premio di 2mila euro all’opera vincitriceCon la pubblicazione del bando “Premio Cilento Fest – Cinema e borghi” è partita ufficialmente la quinta edizione del Cilento Fest, festival...