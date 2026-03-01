Avis Forlì festeggia i 90 anni di storia e guarda al futuro | Ci apriamo alla città attraverso i giovani
Ieri a Forlì si è svolta l'assemblea comunale di Avis, in occasione del 90° anniversario dell'associazione. La cerimonia ha coinvolto i soci e i rappresentanti locali, con l'obiettivo di condividere i traguardi raggiunti e di pianificare il futuro, in particolare rivolgendosi alle nuove generazioni. La celebrazione ha avuto luogo nel contesto di un momento importante per l'organizzazione.
Si è tenuta ieri l'assemblea comunale di Avis a Forlì. Un momento speciale per celebrare il 90esimo anniversario dell'associazione che cade proprio nel 2026."Una parola importante del novantesimo è il futuro - afferma Roberto Malaguti, presidente Avis comunale di Forlì - Il nostro progetto è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: L'Avis di Forlì celebra 90 anni: "Un'arzilla vecchietta. Cura, fiducia e futuro sono le nostre parole chiavi"
La Avl Lainate festeggia i suoi primi 50 anni di storia: "I giovani garantiranno un futuro"La società ciclistica ha circa 100 soci, tra questi anche Angelo Cogliati: 88 anni e centinaia di migliaia di chilometri alle spalle Ha festeggiato i...
Tutto quello che riguarda Avis Forlì
Argomenti discussi: Avis, festa con 667 donatori premiati. Plasma, la raccolta cresce ancora: +10%.
Avis, festa con 667 donatori premiati. Plasma, la raccolta cresce ancora: +10%Non solo sangue: alle 8.000 sacche si aggiungono le 5.500 del liquido giallo, aumentate addirittura del 38% rispetto al 2023 ... msn.com
Avis in festa per i 50 anni: albero e targaGrande festa domenica scorsa a Dovadola per i 50 anni dell’Avis comunale, con un ricco programma di iniziative. Alla presenza dei donatori, fondatori e autorità, fra cui il sindaco Francesco Tassinari ... ilrestodelcarlino.it