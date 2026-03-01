Avis Forlì festeggia i 90 anni di storia e guarda al futuro | Ci apriamo alla città attraverso i giovani

Ieri a Forlì si è svolta l'assemblea comunale di Avis, in occasione del 90° anniversario dell'associazione. La cerimonia ha coinvolto i soci e i rappresentanti locali, con l'obiettivo di condividere i traguardi raggiunti e di pianificare il futuro, in particolare rivolgendosi alle nuove generazioni. La celebrazione ha avuto luogo nel contesto di un momento importante per l'organizzazione.