Lovere lo stabilimento Lucchini festeggia 170 anni | una lunga storia industriale radicata sul territorio

Lovere, uno degli stabilimenti siderurgici più antichi d’Europa, celebra in questi giorni i suoi 170 anni di attività. Situato sulle sponde del lago d’Iseo, l’impianto ha una storia che si sviluppa lungo più di un secolo e mezzo, con radici profonde nel territorio e nella tradizione industriale locale. La ricorrenza viene festeggiata con eventi e iniziative dedicate alla memoria e alla continuità dell’attività produttiva.

Lovere (Bergamo), 28 aprile 2026 – Uno degli stabilimenti siderurgici più antichi d’Europa, affacciato sulle azzurre acque del lago d’Iseo, festeggia il suoi 170° compleanno. Si tratta dello stabilimento di Lovere di Lucchini RS, rappresentante di una storia industriale che attraversa tre secoli e che oggi si traduce in investimenti, competenze e nuove tecnologie. Il colosso. Lucchini RS ha chiuso il bilancio 2024 8approvato a giugno 2025) con ricavi consolidati per 600,1 milioni di euro, segnando una crescita del 4,8% rispetto all'anno precedente e un utile netto di 49,8 milioni di euro. La festa. Il traguardo sarà festeggiato venerdì...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lovere, lo stabilimento Lucchini festeggia 170 anni: una lunga storia industriale radicata sul territorio Notizie correlate Banca di Credito Popolare, nuova identità per una storia lunga 138 anni: al centro territorio e comunitàLa Banca di Credito Popolare inaugura una nuova fase della propria storia con la presentazione e approvazione da parte del Consiglio di... Leggi anche: Da una promessa a una casa per tutti: Ikea festeggia 15 anni di impegno sul territorio Una raccolta di contenuti Lovere, lo stabilimento Lucchini festeggia 170 anni: una lunga storia industriale radicata sul territorioIl traguardo sarà festeggiato venerdì 1° maggio in occasione del Family Day di Lucchini RS Group, quando lo stabilimento aprirà le proprie porte ai familiari dei dipendenti ... ilgiorno.it Lucchini RS celebra i 170 anni dello stabilimento di Lovere. Innovazione e sicurezza al centro(FERPRESS) – Lovere, 28 APR – Il traguardo sarà festeggiato venerdì 1° maggio in occasione del Family Day di Lucchini RS Group, quando lo stabilimento aprirà le proprie porte ai familiari dei dipenden ... ferpress.it