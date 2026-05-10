Una scelta doverosa Rispetto per cittadini e amministrazione

Francesca Savini si è dimessa dalle sue funzioni dopo essere risultata positiva all’alcol test in seguito a un incidente avvenuto lunedì sera. Le dimissioni sono state annunciate come immediate e irrevocabili. La decisione è stata comunicata poco dopo l’accaduto, e la donna ha lasciato lo stabile comunale passando per lo scalone principale. La vicenda ha suscitato reazioni tra cittadini e amministrazione.

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