Una scelta doverosa Rispetto per cittadini e amministrazione
Francesca Savini si è dimessa dalle sue funzioni dopo essere risultata positiva all’alcol test in seguito a un incidente avvenuto lunedì sera. Le dimissioni sono state annunciate come immediate e irrevocabili. La decisione è stata comunicata poco dopo l’accaduto, e la donna ha lasciato lo stabile comunale passando per lo scalone principale. La vicenda ha suscitato reazioni tra cittadini e amministrazione.
Dimissioni. Immediate. Irrevocabili. Francesca Savini, coinvolta nell’incidente di lunedì sera e risultata positiva all’alcol test alla guida della sua auto, scende per l’ultima volta lo Scalone del Comune. E le sue deleghe – Pnrr, Anagrafe, Stato Civile, Servizi Demografici, cooperazione internazionale e servizi informativi – saranno al momento in capo al sindaco Alan Fabbri che ne assicura la riassegnazione quanto prima. È il secondo terremoto del Fabbri bis, dopo quello che ha coinvolto l’ex vicesindaco Nicola Lodi. Ma andiamo con ordine. Savini, dopo la bufera che si è scatenata all’indomani della pubblicazione della notizia ha affidato poche righe alla sua pagina social per motivare le sue dimissioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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