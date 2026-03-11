Il maratoneta Lorenzo Lotti si dimette da assessore | Una scelta per rispetto verso cittadini e istituzione

Il maratoneta Lorenzo Lotti ha annunciato le sue dimissioni da assessore del Comune di Predappio, dove gestiva le deleghe di Associazioni ed eventi, Sport, Protezione civile e Comunicazione. La decisione è stata comunicata pubblicamente e ha effetto immediato, senza specificare motivazioni aggiuntive. Lotti ha spiegato che si tratta di una scelta fatta per rispetto verso cittadini e istituzione.

La scelta è dettata dagli accresciuti impegni lavorativi nello sport; Lotti resterà al servizio della comunità come consigliere comunale Il maratoneta Lorenzo Lotti ha rassegnato le dimissioni da assessore del Comune di Predappio, dove ricopriva le deleghe di Associazioni ed eventi, Sport, Protezione civile e Comunicazione. Alla base della decisione, motivazioni e impegni di natura lavorativa che ne hanno fortemente ridotto la disponibilità di tempo per lo svolgimento dell'attività amministrativa. Il sindaco Roberto Canali e i colleghi della Giunta comunale hanno ringraziato pubblicamente Lotti "per l'impegno profuso e per il senso di disponibilità e responsabilità dimostrato nello svolgimento del ruolo ricoperto in questi sette anni".