Senso civico e rispetto del territorio | una scelta di legalità l’evento a Giugliano al I Circolo Didattico

Ieri, giovedì 12 marzo 2026, nella sala teatro del primo Circolo Didattico di Piazza Gramsci a Giugliano si è svolto l’evento intitolato “Senso civico e rispetto del territorio: una scelta di legalità”. L’iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti, con l’obiettivo di promuovere valori di legalità e cura dell’ambiente attraverso attività e interventi dedicati. La giornata ha visto la partecipazione di diverse classi del circolo.

Ieri, giovedì 12 marzo 2026, presso la Sala teatro del 1° Circolo Didattico di Piazza Gramsci a Giugliano in Campania, la scuola più vetusta della “Città della Fiaba” nata circa 100 anni fa e recentemente dedicata alla memoria della vittima innocente di camorra Mena Morlando, ha avuto luogo l’incontro “Senso civico e rispetto del territorio: una scelta di legalità”. Evento organizzato dall’Istituto Superiore Statale “Guglielmo Marconi” della medesima Città metropolitana. Ha aperto l’happening con la consueta distinzione la Dirigente Scolastica del “Marconi”, Prof.ssa Giuseppina Nugnes, ed ha moderato l’evento la Dott.ssa Fabiana Liguori, Presidente Regionale dell’A. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Senso civico e rispetto del territorio: una scelta di legalità”, l’evento a Giugliano al I Circolo Didattico Articoli correlati “Musica per tutti”: l’evento inclusivo al Quinto Circolo Didattico, Monica Sarnelli ospite d’onoreUn evento pensato per abbattere barriere e valorizzare le differenze come una ricchezza. Leggi anche: Educazione al senso civico e alla legalità: i carabinieri incontrano gli studenti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Circolo Didattico Discussioni sull' argomento Il valore della legalità come stile di vita, incontro al Circolo didattico Mena Morlando; Scuola, decoro come lezione di cittadinanza; A scuola di legalità nel Reggino con l'Arma tra scelte consapevoli e uso responsabile dei social; Bullizzato e costretto a pagare per mesi: studente trova il coraggio di denunciare. La Sala Teatro del Primo Circolo Didattico "Mena Morlando" di Giugliano si è trasformata ieri in uno spazio di profonda riflessione collettiva in occasione della presentazione de "Il bambino di Piscinola", l'ultima opera letteraria del giornalista e cantautore Franc - facebook.com facebook