Violentata in casa a 17 anni sospetti su un coinquilino

Una ragazza di 17 anni è stata vittima di violenza domestica e attualmente sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno concentrando le loro attenzioni su un uomo che condivideva l’abitazione con la giovane e sua madre. Nessun dettaglio sulle modalità dell’aggressione o sull’identità delle persone coinvolte è stato reso pubblico. La ragazza è sotto assistenza sanitaria.

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Mestre, 10 maggio 2026 – Violentata in casa a 17 anni e i sospetti sarebbero su un coinquilino della giovanissima mamma. Massimo riserbo sulle indagini condotte dai carabinieri dopo la denuncia della vittima minorenne. E’ successo a Mestre, nell’appartamento che la giovane condivide con altre persone insieme al compagno e al figlioletto di appena tre mesi. La vittima della violenza sessuale è una ragazza bengalese e una volta scattato l’allarme i militari dell’Arma di Venezia si sono immediatamente messi al lavoro per delineare i contorni di questa drammatica vicenda. Le indagini sono in corso e gli investigatori hanno mantenuto il massimo riserbo, anche se, a quanto trapela, l'autore della violenza potrebbe essere proprio un uomo coinquilino della giovane.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violentata in casa a 17 anni, sospetti su un coinquilino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mestre, 17enne violentata in casa: sospetti su un coinquilinoUna ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive, insieme ad altre... Leggi anche: Palermo, turista di 18 anni violentata in una casa vacanze da un uomo conosciuto su Tinder