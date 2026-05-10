Una mostra dedicata alla sorella morta di leucemia | paesaggi e ricordi tra le opere di Adelphi

È stata inaugurata una mostra dedicata alla sorella dell’artista, scomparsa a causa di una leucemia. Le opere esposte sono paesaggi e ricordi personali che riflettono il rapporto tra i due e il percorso di elaborazione del dolore. La parola “Adelphi”, che in greco significa “fratelli e sorelle”, dà il titolo all’esposizione e rappresenta un elemento centrale nel contesto delle opere presentate.

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