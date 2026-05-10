Una mostra dedicata alla sorella morta di leucemia | paesaggi e ricordi tra le opere di Adelphi
È stata inaugurata una mostra dedicata alla sorella dell’artista, scomparsa a causa di una leucemia. Le opere esposte sono paesaggi e ricordi personali che riflettono il rapporto tra i due e il percorso di elaborazione del dolore. La parola “Adelphi”, che in greco significa “fratelli e sorelle”, dà il titolo all’esposizione e rappresenta un elemento centrale nel contesto delle opere presentate.
Adelphi è una parola greca che significa “fratelli, sorelle, sodali”: immaginiamo un contenitore di opere d'arte che ruotano intorno a questo significato. Satelliti di dipinti, disegni e sculture dove il pianeta madre è la fotografia, immaginata come un obelisco, intesa come memoria che crea.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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