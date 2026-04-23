Riconosce la foto dell'ecografia della sorella tra le macerie di Beirut Ahmed | I nostri ricordi distrutti

Tra le macerie di Beirut, un'immagine si distingue: quella di un'ecografia della sorella, riconosciuta da un uomo che parla di ricordi ormai cancellati. Mentre la città cerca di ricostruirsi dopo l’attacco dell’otto aprile, le tensioni tra Israele e il gruppo armato continuano a influenzare la fragile tregua. Le foto condivise sui social media ritraggono momenti dell’infanzia e ricordi personali, ormai distrutti tra le macerie e i conflitti.

Mentre ancora le persone trovano i propri ricordi tra le macerie dell'attacco dell'otto aprile, a Beirut non cadono più le bombe ma Israele si allarga al sSd in questa fragile tregua: “Sui social media stiamo vedendo le foto della nostra infanzia e i nostri ricordi distrutti. Mi si spezza il cuore”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Macerie e morti a Beirut dopo i bombardamenti israeliani: “Abbiamo trovato corpi fatti a pezzi”Israele colpisce il cuore del Libano con l'offensiva più pesante dall'inizio del conflitto: 254 morti e quasi mille feriti. Le foto del rarissimo orco siberiano alla Foce dell’Isonzo: “Uccello visto per la prima volta in Italia”Un esemplare maschio di orco siberiano (Melanitta stejnegeri) è stato avvistato e fotografato presso la Riserva naturale regionale Foce dell'Isonzo –...