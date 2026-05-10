Oggi a Torre Pedrera si svolge un evento dedicato alla tutela dell’Adriatico, con i subacquei che parteciperanno a un’operazione di pulizia. Si tratta di un’iniziativa che mira a rimuovere rifiuti dal fondale marino e sensibilizzare sull’importanza di mantenere il mare libero da discariche. La giornata si svolge in modo volontario e organizzato, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino locale.

Il mare non è una discarica. E oggi a Torre Pedrera saranno i subacquei a ricordarlo con un gesto concreto, silenzioso ma potentissimo. Torna infatti " Fondali Puliti Romagna ", la grande iniziativa dedicata alla tutela dell’ Adriatico che unirà diverse località della costa romagnola in una giornata di pulizia dei fondali e sensibilizzazione ambientale. Anche Torre Pedrera sarà protagonista grazie all’impegno dei volontari della Associazione Sportiva "Sub Rimini Gian Neri", che si immergeranno nelle acque antistanti la costa per recuperare rifiuti abbandonati sul fondo del mare. Plastica, lattine, pezzi di metallo, lenze e altri materiali che ogni anno finiscono in acqua trasformando il mare in un deposito invisibile di inquinamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una giornata per salvare l’Adriatico

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